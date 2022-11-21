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فيديو | درس جديد من الجمهور الياباني .. ومشجع قطري متفاجئ

تامر أبو سيدو
1:39 م غرينتش+3 21‏/11‏/2022
Japan fans
المشجعون اليابانيون يُواصلون نقل صورة رائعة عن شعبهم

اعتاد المشجعون اليابانيون ترك بصمة رائعة لهم في كل ملعب يتواجدون به وجميع البطولات التي يُشارك فيها المنتخب الياباني، ولم يختلف الأمر في قطر بل ازداد جمالًا.

أحد المشجعين القطريين نشر مقطع فيديو للجمهور الياباني وهو ينظف المدرجات ويجمع "القمامة" من زجاجات فارغة وأكواب وأوراق عقب انتهاء مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت.

المشجع القطري ساعدهم وسألهم عن سر تصرفهم رغم أن المباراة لا تخصهم، فأجاب أحدهم "نحن اليابانيون لا نترك شيئًا خلفنا، نحن نحترم المكان الذي تواجدنا به".

وأكد مشجع آخر أنهم لا يفعلون ذلك أمام الكاميرات بل هو تقليد متبع لديهم.

يُشار إلى أن قطر خسرت الافتتاح أمام الإكوادور بهدفين نظفين، وستبدأ اليابان مشوارها في المونديال بمواجهة ألمانيا يوم الأربعاء القادم على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

المنتخب الآسيوي وقع في مجموعة صعبة بجانب ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

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