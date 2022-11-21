فيديو | درس جديد من الجمهور الياباني .. ومشجع قطري متفاجئ

المشجعون اليابانيون يُواصلون نقل صورة رائعة عن شعبهم

اعتاد المشجعون اليابانيون ترك بصمة رائعة لهم في كل ملعب يتواجدون به وجميع البطولات التي يُشارك فيها المنتخب الياباني، ولم يختلف الأمر في قطر بل ازداد جمالًا.

أحد المشجعين القطريين نشر مقطع فيديو للجمهور الياباني وهو ينظف المدرجات ويجمع "القمامة" من زجاجات فارغة وأكواب وأوراق عقب انتهاء مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور على استاد البيت.

المشجع القطري ساعدهم وسألهم عن سر تصرفهم رغم أن المباراة لا تخصهم، فأجاب أحدهم "نحن اليابانيون لا نترك شيئًا خلفنا، نحن نحترم المكان الذي تواجدنا به".

في حادثة غريبة :



شاهد ماذا فعل اليابانيين بعد مباراة قطر والاكوادور. #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/jCMV1x5drJ — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 21, 2022

وأكد مشجع آخر أنهم لا يفعلون ذلك أمام الكاميرات بل هو تقليد متبع لديهم.

يُشار إلى أن قطر خسرت الافتتاح أمام الإكوادور بهدفين نظفين، وستبدأ اليابان مشوارها في المونديال بمواجهة ألمانيا يوم الأربعاء القادم على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

المنتخب الآسيوي وقع في مجموعة صعبة بجانب ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.