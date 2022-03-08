فيديو | خلاف بين محللي التحكيم حول صحة ركلة جزاء الهلال ضد الاتحاد

انتهى الشوط الأول من قمة الدوري السعودي المؤجلة بين الهلال والاتحاد بتقدم الأول بهدف نظيف سجله سالم الدوسري من لمسة يد احتسبت ضد حمدان الشمراني للمسه الكرة باليد.

الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال في قمة مؤجلة من الدوري السعودي على ملعب الملز في العاصمة السعودية الرياض وسط غياب العديد من نجومه وعلى رأسهم أحمد حجازي وإيجور كورونادو وعبد الرزاق حمدالله وعبد الرحمن العبود.

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الهلال ضغط منذ البداية واستطاع الحصول على ركلة جزاء جراء منع الشمراني تسديدة جوستافو كوييار القوية مواصلة طريقها نحو المرمى بيده، وقد اعترض حكم الفيديو على قرار حكم الساحة، البرازيلي رفائيل كلاوس، واستدعاه وناقشه في اللقطة إلا أن الأخير أصر على رأسه وسط اعتراضات شديدة من لاعبي وجماهير العميد.

محللو التحكيم اختلفوا على صحة ركلة الجزاء، إذ أيد المصري محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية قرار الحكم ورأى أن ركلة الجزاء سليمة تمامًا لتحرك يد الشمراني وتواجدها في وضع غير طبيعي.

سعد الكثيري المحلل التحكيمي لقناة 24 الرياضية السعودية اختلف مع رأي الحكم البرازيلي ورأى أن ركلة الجزاء لا وجود لها، وقد وافقه في رأيه فهد المرداسي المحلل الخاص بقنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي.

الخبير التحكيمي فهد المرداسي :

الدقيقة 12 ركلة جزاء غير صحيحة لـ #الهلال#الهلال_الاتحاد⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/UDQZKTSjyw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 8, 2022

المرداسي رأى أن الكرة اصطدمت أولًا بركبة لاعب الاتحاد ثم يده ومن ثم إلى خارج الملعب، موضحًا "لاعب الاتحاد كان ينوي لعب الكرة برأسه، فيما اليد اليسرى كانت في وضع طبيعي مقارنة بلاعب يريد لعب الكرة بالرأس، اليد اليمنى لم تكن طبيعية ولكن الكرة ارتطمت في اليسار، اللمسة غير متعمدة أبدًا وبالتالي ركلة الجزاء غير صحيحة أبدًا".

يُشار إلى أن فوز الهلال سيُقلص الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة إلى 11 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.