فيديو – خسارة الريان وتأهل الغرافة إلى نصف نهائي كأس نجوم قطر

تحديد المباراة الأولى في نصف نهائي كأس نجوم قطر

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت اليوم أولى مباريات ربع نهائي كأس نجوم قطر، والتي جمعت الريان مع الخريطيات، والغرافة أمام الأهلي.

وخسر الريان في أولى المباريات بثلاثة أهداف مقابل هدف من نظيره الخريطيات، حيث افتتح عبد الهادي أمين أهداف اللقاء لصالح الخريطيات في الدقائق 6، 16 على الترتيب، وقبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة رودريجو على بطاقة حمراء، ليكمل الريان المباراة منقوصاً.

واشتعل الشوط الثاني، خاصة مع تسجيل سباستيان سوريا هدفي الريان في الدقائق 61، 81 ولكن قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بلحظات رفض محمد رازا التعادل وسجل هدف الخريطيات الثالث ليتأهل مع فريقه إلى نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية، والتي كانت أكثر هدوءً من الأولى، نجح البرتغالي دييجو امادو في خطف هدف تأهل الغرافة على حساب الأهلي في الدقيقة 62، لتنتهي المباراة بفوز الغرافة بهدف نظيف.

الجدير بالذكر ان باقي مباريات ربع نهائي البطولة، تُستكمل في الغد بمباراتي السد امام قطر والدحيل مع الخور.