فيديو | خبير تحكيمي: حمدالله استحق الطرد أمام الاتفاق

النصر خسر اللقاء

قال الخبير التحكيمي محمد فودة أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر استحق الطرد خلال مواجهة أمام الاتفاق في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

النصر خسر اللقاء بهدف دون رد سجله فيليب كيش من ركلة جزاء احتسبت للاتفاق، وقد أقر فودة خلال تصريحاته مع برنامج "أكشن مع وليد" بصحتها.

النصراويون طالبوا الحكم باحتساب ركلتي جزاء لصالحهم عند الدقيقتين الـ13 والـ17 من أحداث المباراة، لكن فودة أكد صحة قرار إستفان كوفاكس بعدم احتساب أي منهما.

المستشار التحكيمي- محمد فودة : كان يجب طرد حمدالله للتحايل بالبطاقة الصفراء الثانية حيث أنه سقط لوحده ولا وجود للمخالفة من مدافع #الاتفاق في الدقيقة 55.. لا وجود لضربة جزاء للنصر بالدقيقة 13 و 17 .. ضربة الجزاء الاتفاقية صحيحة .



⁧#أكشن_مع_وليد#MBCAction

⁧#شاهد pic.twitter.com/jOdwFYqnYT — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 24, 2021

وأشار الحكم السعودي السابق إلى أن حمدالله كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء لادعائه السقوط عند الدقيقة الـ55، وتلك البطاقة كانت ستكون الثانية له في المباراة وبالتالي ستؤدي إلى طرده من ملعب مرسول بارك.

يُذكر أن خسارة النصر وسعت الفارق بينه وبين ضمك في الصدارة إلى 6 نقاط، حيث توقف رصيده عند 12 نقطة، لكن الفريق لعب مباراتين أقل من منافسه.