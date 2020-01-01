فيديو - حمدالله يصعد بالنصر إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب العدالة

النصر يواصل انتصارته

حقق النصر الفوز على نظيره العدالة، بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب "الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر قاد فريقه للانتصار على العدالة خارج الديار، حيث خطف فوزًا صعبًا أمام فريق متكتل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث تمكن العدالة من فرض السيطرة الدفاعية على هجوم النصر طوال أحداث الشوط.

وكاد أن يحرز المغربي نور الدين أمرابط أن يحرز الهدف الأول في الشوط الأول، ولكن لم يتمكن وتصدى لها حارس مرمى العدالة ببراعة.

وفي الشوط الثاني لم ينتظر عبدالرزاق حمدالله كثيرًا حتى يزور شباك العدالة، حيث تمكن في إحراز هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 6 دقائق.

حمدالله تلقى عرضية رائعة من الناحية اليمنى، ليسدد الكرة في مرمى العدالة في الدقيقة 51، ليواصل المغربي في التألق بقميص العالمي.

وتأهل النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العدالة بصعوبة بهدف دون رد.