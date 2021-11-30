فيديو | "حمدالله زعيم عصابة النصر"

مازالت أصداء قرار النصر إنهاء عقد مهاجمه عبد الرزاق حمدالله متواصلة، وآخرها كان من الناقد الرياضي علي العنزي الذي وصف اللاعب بأنه زعيم عصابة.

الفريق السعودي كان قد أعلن إنهاء عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وقد رفض الكشف عن تلك الأسباب لكن العديد من المصادر كشفت عنها فيما بعد موضحة أنها تتعلق بالانضباط أولًا وأخيرًا.

لماذا وصف العنزي حمدالله بأنه زعيم عصابة؟

الناقد الرياضي أكد أن رفض جماهير النصر واستياءها وعدم رضاها عن قرار الإدارة فسخ عقد حمدالله منطقي وطبيعي جدًا، نظرًا للعلاقة الخاصة التي كانت تجمعهم باللاعب.

ورفض العنزي التعليق على القرار ذاته، مؤكدًا أنه يخص الإدارة النصراوية، إذ قال في تصريحات لبرنامج "ملعب SBC" "الحالة العاطفية بين حمدالله وجماهير النصر، حتى المطالبة بعودته للفريق، هي منطقية وطبيعية جدًا برأيي، لأن الجماهير كانت ترى في اللاعب الزعيم الذي يقودهم، حمدالله كان بمثابة زعيم العصابة الذي يُحاربون به الأعداء يمينًا ويسارًا وينتصرون عليهم به، لذا ما يحدث من جانبهم طبيعي".

وأتم "بالنسبة للقرار نفسه .. إدارة النصر هي الأكثر إداركًا لمصلحة النادي وظروفه، وبالنسبة لي أرى أن حمدالله قدم الكثير للنصر وخدم الفريق كثيرًا لكنه مرحلة وانتهت وهذا حال كرة القدم".

لماذا فسخ النصر عقد حمدالله؟

المصادر الصحفية وعلى رأسها صحيفة الرياضية أوضحت أن الأحداث الساخنة التي أدت لتلك النهاية الصادمة بين النصر ومهاجمه المغربي بدأت عقب انتهاء مباراة الرائد في الجولة الـ12 من الدوري السعودي، إذ أبدى حمدالله غضبه الشديد من عدم لعبه أساسيًا وتلفظ بكلمات خارجة ضد المدرب المؤقت مارسيلو سالازار، وحطم السبورة التي يستخدمها المدرب لشرح أفكاره التكتيكية للاعبين.

وأضافت الرياضية أن الإدارة أرسلت للاعب خطابًا تطلب فيه إفادة رسمية حول تلك الأحداث، وهو الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه للرد على ذلك بإرسال رسالة نصية إلى أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي، هدده خلالها وطالبه بالسماح له بالرحيل نهائيًا عن الفريق.

إذ كتب في رسالته، حسب الرياضية، "سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدًا لو يتم خصم كامل عقدي المتبقي منه 7 أشهر، واعتبروها صدقة لكم".

ويتضمن عقد حمدالله مع النصر شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون يورو، ويُطالب كل طرف حاليًا الطرف الآخر بدفعه، ويبدو أن الأمور ستُحل في أروقة اللجان المختصة والاتحاد الدولي وربما المحكمة الرياضية.

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

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