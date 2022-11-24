فيديو | حماس لا يوصف .. معلقون كوريون يحتفلون بهدف الدوسري في مرمى الأرجنتين

هدف الدوسري أشعل حماس المعلقين الكوريين

قادسالم الدوسري منتخب السعودية لتحقيق الفوز على نظيره الأرجنتيني، بعدما سجل هدفًا رائعًا نال به إعجاب الملايين حول العالم، وأظهر ذلك بوضوح المعلقين الكوريين.

وكانت مباراة السعودية والأرجنتين، قد شهدت تقدم التانجو في الشوط الأول بهدف دون رد، قبل أن يسجل صالح الشهري هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف زميله سالم الدوسري هدف الانتصار.

وأظهر المعلقون الكوريون حماسة كبيرة جدًا، أثناء التعليق على مباراة السعودية أمام الأرجنتين، حيث قاموا بتشجيع الأخضر وعبروا عن فرحتهم الكبيرة بهدف سالم الدوسري.

حماس المعلقين الكوريين على هدف سالم

😃😂 pic.twitter.com/6u2ezyZoLd — هلالي ساخر ✪ (@nawafA119) November 23, 2022

وأثنى المعلقون على هدف سالم الدوسري، حيث قام أحدهم بإطلاق لقب "ميسي السعودية"، أيضًا على مستوى الثلاثي صالح الشهري والدوسري وياسر الشهراني.

ويستعد الأخضر لمواجهته الثانية في مونديال 2022 أمام منتخب بولندا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.