فيديو - حفل افتتاح مبهر لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
افتتحت مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، بحفل موسيقي مبهر، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي، والذي نال إعجاب الجميع.
الاتحاد يواجه التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الخميس، في مواجهة ينتظرها الجميع.
وشهد الحفل استعرض مبهر وذلك باستخدام عروض الليزر وأيضًا عروض موسيقية، في ملعب المباراة.
في مشهد بديع..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 2, 2019
انطلاقة العروض الموسيقية وعروض الليزر المصاحبة للنهائي في ملعب المباراة#نهائي_كأس_الملك #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#التعاون_الاتحاد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/EQKnWXxk9S
التعاون صعد إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الهلال بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محيط الرعب.
الاتحاد حقق الانتصار على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.