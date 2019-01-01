كأس العالم للسيدات
الفيديوهات

فيديو – حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا يخطف الأنظار

آخر تحديث
التعليقات()
حفل رائع شهده استاد القاهرة لافتتاح النسخة الـ 32 من كأس الأمم الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حصل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، على إشادة الجميع من روعته قبل انطلاق البطولة مساء اليوم على استاد القاهرة.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة مساء اليوم في العاشرة مساءً، بمباراة مصر وزيمبابوي لحساب مباريات المجموعة الأولى.

استاد القاهرة تزين بمعالم مصر وأفريقيا، وعلى رأسها الأهرامات ونهر النيل وثقافات متنوعة من القارة السمراء.

اختيارات المحررين

ثم تبعه حفل غنائي من ثلاثة مطربين، باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.

إغلاق