فيديو | حتى الخصوم يحبونه! والدة ماني تكشف سر شعبية السنغالي الجارفة في السعودية

عائلة نجم النصر كانت حاضرة في مدرجات الأول بارك خلال مواجهة الأهلي

SHAHID

أكدت عائلة نجم النصر ساديو ماني سعادته الكبيرة بقراره القدوم إلى السعودية، وقد وصفت والدته تلك الخطوة بأنها الأفضل في حياته.

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عائلة المهاجم السنغالي كانت حاضرة في مدرجات ملعب الأول بارك خلال مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت لصالح النصر 4-3 دون أن يُسجل ماني لكنه قدم مباراة ممتازة.

والدته أكدت سعادتها الكبيرة بالتواجد في السعودية، وكشفت عن سر حب المشجعين والمنافسين لولدها، حيث قال لبرنامج "أكشن مع وليد" "ما شاء الله، كل شيء منظم في السعودية، هناك الكثير من الطاقة، أقدم دعمي للفريقين وحبي لماني، الجميع يُحب ساديو، مشجعو فريقه والفرق الأخرى والجميع في السعودية، فهم يعلمون أنه مسلم جيد ولاعب جيد، لذا أنا فخورة جدًا بساديو والسعودية"

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أتمت "الحمدلله، الحكومة السعودية وفريقه اعتنوا به جيدًا هنا، هذا كان أفضل قرار اتخذه ساديو في حياته، الحمدلله أن الله وجهه لتلك البقعة من العالم، السعودية، وندعو الله أن يُحققوا كل ما يُريدون".

يُشار إلى أن ماني انضم للنصر هذا الصيف قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، ويُقدم أداءً مميزًا مع زميليه كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في هجوم العالمي.

SHAHID