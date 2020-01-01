فيديو .. جوميس في منافسة ثلاثية على جائزة هدف الجولة بالدوري السعودي

عودة قوية للدوري السعودي بعد توقف طويل

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف الجولة 23، حيث تم تصفية الأهداف إلى 3.

أقيمت مباريات الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هناك 3 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل في الجولة.

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ويتنافس هدف الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال في مرمى النصر، على الجائزة مع هدف أحمد الزين لاعب الرائد في مرمى ضمك، وهدف ماكيتي ديوب لاعب الشباب في مرمى الوحدة.

📊| اختيارات اللجنة الفنية في ⁧#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين لأجمل 3️⃣ أهداف في جولة #عيدنا_عيدين. 🥳👏⬇️



غوميز 🚀

الزين 🎶

ديوب 👌



أي منهم يستحق أن يكون هدف الجولة؟؟ ⚽✔️ pic.twitter.com/cveNWIIhRa — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 7, 2020

سجل خلال 8 مباريات في الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 26 هدفًا حيث شهدت جميع المباريات تسجيل أهداف.

فوز الهلال على النصر وسع الفارق في الصدارة لـ9 نقاط، حيث أخذ الزعيم خطوة جديدة تجاه التتويج بالدوري السعودي بالموسم الحالي.