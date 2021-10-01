فيديو | "جوميس أهدر ركلة الجزاء أفضل من حمد الله"

الفراج يرد على أحد متابعيه عبر برنامجه

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على إهدار النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال لركلة جزاء، خلال مباراة فريقه أمام الحزم.

وأهدر جوميس ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من مباراة الحزم، حيث كانت تشير النتيجة وقتها للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو الأمر الذي أضاع على الزعيم نقاط المباراة كاملة.

وكان أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن"، قد انتقد وليد الفراج على عدم انتقاد جوميس لإهدار ركلة الجزاء، رغم أنه انتقد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، حينما أهدر ركلة جزاء في الكلاسيكو أمام الاتحاد.

ورد وليد الفراج على المتابع قائلًا: "تنفيذ جوميس لركلة الجزاء، لا علاقة لها بتنفيذ حمد الله لركلة الجزاء، لأن لاعب الهلال اجتهد فيها، ولكن تسديدة لاعب النصر كانت غريبة".

واختتم الفراج حديثه حول هذا الأمر قائلًا: "ليس من الضروري أن ننتقد جوميس طالما انتقدنا حمد الله، لو هناك أمر يستحق النقد لن نتردد في هذا الأمر بكل تأكيد".

وتعادل الهلال أمام الحزم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان حمد الله قد أهدر ركلة جزاء مصيرية في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، كانت كفيلة لتعديل النتيجة، ولكنه قام بتسديدها بشكل غريب، وأمسك حارس الاتحاد مارسيلو جروهي الكرة بسهولة.

وخسر النصر أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.