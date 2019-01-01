فيديو | جوميز يعود للزئير بهدف في شباك ضمك

هدف رائع للنجم الفرنسي..

عاد بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال إلى هوايته المفضلة، وسجل هدفًا رائعًا للزعيم ليُزيد به تقدم فريقه على ضيفه ضمك بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة المقامة ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان سيباستيان جيوفينكو قد تقدم للهلال في شوط المباراة الأول بهدف رائع من خلال ركلة حرة مميزة، وحاول ضمك الضغط للتعديل غير أن هدف الأسد الفرنسي في مطلع الشوط الثاني كان بمثابة الضربة القاضية لآمال الفريق المكي ليحتفل بعدها باحتفاليته الشهيرة كالأسد وهو يزأر.

يذكر أن المباراة إن استمرت على هذه النتيجة سينفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري برصيد ١٩ نقطة فيما سيتجمد رصيد ضمك عند نقطته الرابعة في المركز قبل الأخير.