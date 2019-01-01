فيديو - جوانكا يقود الشباب للفوز على الاتفاق بالدوري السعودي

الشباب خطف الفوز بأقدام جوانكا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الشباب الفوز على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح ألميرون المدير الفني للشباب لقيادة الفريق لتحقيق الفوز على الاتفاق من أحد الفرق القوية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم سيباستياو دي فريناس بالهدف الأول للشباب في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعد استغلال أخطاء دفاع الاتفاق وسدد كرة قوية أرضية على يسار الحارس لتسكن الشباك.

وتعادل الاتفاق في الدقيقة 71 عن طريق سيدريك بامبيري، بعد تلقيه عرضية ليحولها إلى مرمى فاروق بن مصطفى حارس فريق الشباب ليعيد المباراة لنقطة البداية مرة أخرى.

ولم ينتظر الشباب كثيرًا حتى خطف الثلاثة نقاط عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 74، من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة أكثر من رائعة.

وارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.