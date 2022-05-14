فيديو | جنون كرة القدم .. مشجع يحضر مباراة بوكا جونيورز بعد موته!

شهدت ملاعب الكرة الأرجنتينية اليوم، مشهد مثير وغريب في حد ذاته داخل مدرجات مباراة بوكا جونيورز وراسينج كلوب.

وتقام تلك المواجهة، ضمن الدور نصف النهائي من الجولات الحاسمة التي ستعلن عن بطل النسخة الحالية من الدوري الأرجنتيني.

وبالتالي فكان الحضور الجماهيري كبيرًا للقاء، الذي شهد حادثة قد تكون هي الأولى من نوعها داخل المدرجات.

حيث شوهد أحد المشجعين وهو داخل الملعب ومعه جمجمة حقيقة، تعود لجده الذي أراد المناصر أن يشاركه اللحظة.

ونشر مقطع فيديو لتلك اللقطة، يظهر فيها المشجع وهو يحمل جمجمة جده ويقبلها وهو يتحدث.

¡NI LA MUERTE LOS VA A SEPARAR! Este hincha de Racing llevó la calavera de su abuelo a ver la semifinal ante Boca por la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/YRcP65AlIj — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2022

فمن المعلوم عن الكرة الأرجنتينية، أن شعبها شغوف للغاية بلعبة كرة القدم لدرجة جنونية، والدليل على ذلك هذه اللقطة.

جدير بالذكر أن المواجهة بين بوكا وراسينج كلوب ستلعب بنظام الجولة الواحدة، أي أن المنتصر يصعد للنهائي فورًا.

فيما سيواجه المنتصر من لقاء فريق تيجر ضد أرجانتينوس جونيورز الذي سيلعب يوم الغد ضمن نصف النهائي من البطولة أيضًا.

ويذكر أن حامل لقب الدوري الأرجنتيني كان فريق كولون دي سانتا، الذي فاز في النهائي على راسينج كلوب بثلاثية نظيفة العام الماضي.

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