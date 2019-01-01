فيديو – جمهور الأهلي يهاجم السعيد واللاعب يخرج في حراسة الأمن
بلال محمد فيسبوك تويتر
تعرض عبد الله السعيد، إلى هجوم كبير من جمهور الأهلي، عقب مباراة بيراميدز والأهلي، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري.
وساهم السعيد في فوز بيراميدز، على الأهلي بهدفين لهدف، بعد تسجيله هدف فريقه الثاني، وصناعة الأول.
جماهير #الأهلي تهاجم السعيد عقب نهاية المباراة.. واللاعب يخرج في حراسة أمنية#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/ZgP38BmYD9— ON Sport (@ONsportEg) January 4, 2019
وانضم السعيد إلى صفوف بيراميدز، صباح اليوم قادماً، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي.
ويعد السعيد هو خامس صفقات بيراميدز، في فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع كلا من عمرو مرعي، جون سيفوينتي، إيريك تراوري، حامد حمدان.
لقطات خاصة من خروج #عبد_الله_السعيد من ستاد الدفاع الجوي عقب فوز #بيراميدز على #الأهلي #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/Yx0CquPyTC — ON Sport (@ONsportEg) January 4, 2019
الجدير بالذكر ان بيراميدز، يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الأول، الذي يتبقى له مباراة، أقل من بيراميدز.