فيديو| جماهير ليفربول تُكرم ضيافة ريال مدريد بألعاب نارية منتصف الليل

جماهير ليفربول تُزعج ريال مدريد ليلة مواجهتهما المرتقبة

عاشت بعثة فريق ريال مدريد ليلة صاخبة في ليفربول قبل أقل من 24 ساعة من مواجهة الفريق الإسباني مع فريق المدينة الإنجليزية.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في إعادة لنهائي النسخة الماضية التي حسمها ريال مدريد.

واستقبلت جماهير ليفربول فريق ريال مدريد ليلة أمس استقبالًا حافلًا؛ لكن ليس ترحابًا بل إزعاجًا، ففي الثانية من صباح اليوم أطلقوا الألعاب النارية لإزعاج لاعبي ريال مدريد من نومهم، وهي طريقة غير رياضية يلجأ إليها بعض الجماهير من ضيوفهم.

ولم يحقق ليفربول الفوز على ريال مدريد منذ ثمن نهائي دوري أبطال 2009 حينما فاز الريدز برباعية نظيفة على ملعبهم. ومن وقتها وريال مدريد حقق الفوز في خمس مباريات بينهم نهائيي بطولة 2018 و2022، وحسم التعادل السلبي لقاءًا وحيدًا بينهما كان على أنفيلد في ربع نهائي 2021.