فيديو.. جماهير فيلا تحمل تريزيجيه على الأعناق بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة

ليلة لن ينساها الدولي المصري طوال مسيرته

تصدر الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه، المشهد بدون منازع، بعد تأهل أستون فيلا على حساب ليستر سيتي، إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب".

فيلا دخل مباراة الإياب مساء الثلاثاء على أرضه ووسط جماهيره، طمحاً في تحقيق الانتصار من أجل بلوغ النهائي، بجلوس الثنائي أحمد المحمدي وتريزيجيه على دكة البدلاء.

الأمور كانت تسير على ما يرام لفيلا بهدف أحرزه مات تارجيت، ولكن ليستر عاد في الشوط الثاني بالتعادل عن طريق النيجيري كيليتشي إيهيناتشو.

المدرب دين سميث قرر إدخال تريزيجيه ليسجل هدف الفوز الثمين من عرضية متقنة للبديل الآخر المحمدي، ليصعد الثنائي بفيلا للمباراة النهائية.

The Egyptian king Trezeguet being lifted up by the Aston Villa fans! 🇪🇬 #AVLLEI pic.twitter.com/vj3miZNkVS — Football Daily (@footballdaily) January 28, 2020

الأمر الذي صاحبه حالة احتفاء كبيرة من جماهير فيلا لتريزيجيه، حيث قامت بالاحتفال معه وحملته على الأعناق بعد صافرة النهائية في لقطة لن ينساها الدولي المصري.

وقال تريزيجيه بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس":"أشكر فريقي على هذه اللحظات، كافحنا وقاتلنا حتى النهاية، وعملنا بجد من أجل الذهاب لويمبلي، أشعر بسعادة كبيرة لكل من بالفريق".

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يذكر أن فيلا تأهل بذلك للنهائي المقرر إقامته في 1 مارس القادم، وينتظر الفائز من الديربي مساء الأربعاء، بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، لتحديد الطرف الآخر للنهائي.

وتأتي حظوظ سيتي أقوى بكثير من الشياطين الحمر، خاصة وأنه يخوض اللقاء على ملعب بعد الفوز بالذهاب 3/1 في أولد ترافورد.