فيديو | جماهير فريق بالدوري الإندونيسي تحطم ملعب فريقها بسبب النتائج

فريق بيرسيبايا سورابايا تعترض على نتائج فريقها بتحطيم ملعب الفريق وإضرام النيران فيه.

شهدت مباراة الجولة الـ ٢٥ من الدوري الإندونيسي بين بيرسيبايا سورابايا وبي اس اس سليمان أحداثًا مؤسفة من قبل جماهير صاحب الأرض.

جاء هذا عقب أن أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة معلنًا فوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين، ليكون التعثر هو السادس على التوالي لهم.

واقتحمت جماهير بيرسيبايا سورابابيا أرض الملعب وبدأت في تدميره بشكل كلي وتكسير اللوحات الإعلانية وإضرام النيران فيها بشكل جنوني.

Inaceptable: Los hinchas del Persebaya se cansaron ante un nuevo mal resultado de su equipo (seis sin ganar) y como bronca DESTROZARON el estadio. No solo se metieron al campo de juego, sino que ¡Hasta prendieron fuego los carteles de publicidad y el arco! Imágenes impactantes. pic.twitter.com/a63wu9lcoW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2019

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كانوا متقدمين بثلاثية نظيفة في الشوط الأول وكاد أصحاب الأرض أن يعودوا في النتيجة.

وتعد تلك الحادثة هي الثانية في أسابيع قليلة بالكرة الإندونيسية بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ والتي تم عقاب الاتحاد المحلي عليه في سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن بيرسيبايا سورابابيا يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإندونيسي برصيد ٣١ نقطة من ٢٥ جولة.