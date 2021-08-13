فيديو | جماهير النصر تحتفل بأمرابط على طريقة "الأهلاوية" مع أبو تريكة

النجم المغربي رحل عن النصر هذا الصيف

يتواجد نور الدين أمرابط في الرياض حاليًا لتوديع فريقه السابق "النصر" بعدما حُسم أمر رحيله عنه هذا الصيف رسميًا، وقد كان حاضرًا في تدريبات الفريق مساء أمس وكذلك في ملعب مرسول بارك لمتابعة المباراة أمام ضمك.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

النصر يلعب حاليًا مباراته الأولى في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام ضمك، وقد تواجدت الجماهير في المدرجات بعد قرار وزارة الرياضة السعودية السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 60% من سعة الملاعب ووفق شروط محددة.

كيف احتفلت جماهير النصر بأمرابط؟

الجمهور الأصفر احتفل بالنجم المغربي بالهتاف له بقوة وحرارة عند الدقيقة الـ11، وهو رقم قميصه مع النصر خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق.

وتُعد تلك هي الطريقة المفضلة لجماهير الأهلي المصري للاحتفال بالنجم المعتزل محمد أبو تريكة، إذ اعتادت أن تهتف له عند الدقيقة الـ22، وهو رقم قميصه حين كان يلعب للفريق الأحمر.

أمرابط حرص على تحية الجمهور في ملعب مرسول بارك، وقد وزع قمصان النصر برقمه على بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في الملعب.

مسيرة أمرابط في الدوري السعودي

أمرابط وخلال مشواره مع النصر في الدوري السعودي حظي بمسيرة رائعة، إذ بصم على 37 هدفًا خلال 80 مباراة، بواقع 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال المواسم الثلاثة الماضية سوى يوسف الجبلي صاحب الـ23 تمريرة حاسمة.

أمرابط وخلال تواجده في الدوري السعودي هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 188 فرصة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المؤكدة بواقع 46 فرصة.

صاحب الـ34 عامًا تُوج مع النصر بلقب الدوري السعودي مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين.

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