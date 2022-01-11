فيديو | جماهير الكاميرون تتحدى الأمطار من أجل محرز

قام الطلاب والجماهير في مدينة بافوسام الكاميرونية، بتحدي الأمطار من أجل رؤية النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

محرز يتواجد مع منتخب بلاده في الكاميرون، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي انطلقت في شهر يناير الجاري.

الجماهير الكاميرونية استغلت هذا الموقف، بالاحتشاد أمام حافلة منتخب الجزائر لإظهار إعجابها بنجم الفريق.

وتداول بعض المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو لهذا الحدث الذي لفت الأنظار.

وقام الجمهور بترديد اسم محرز، ومن حسن حظهم أن اللاعب قام بالتجاوب السريع معهم على الفور.

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Students and pupils braved the rains in Bafoussam to cheer and get a glimpse of Algeria's striker Riyad Mahrez.



They kept chanting his name and fortunately the Man City star showed them some love.



Football Passion #AFCON2021 #TeamAlgeria @bylka613_ #mahrez #Africa pic.twitter.com/HFArcBbymM — Njie Enow: Mr Razzmatazz (@NjieEnow) January 11, 2022

وكانت الجزائر قد افتتحت مشاركاتها في أمم أفريقيا، اليوم، الثلاثاء، ضد سيراليون واكتفت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ويستعد الفريق للعب ضد غينيا الاستوائية يوم الأحد 16 يناير الجاري،طمحًا في حجز بطاقة التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

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