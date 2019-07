فيديو| جماهير الجزائر تشعل الأجواء مبكراً

كعادتهم، بدأ المشجعون الجزائريون في إشعال الأجواء مبكراً قبل خوض نهائي كأس أمم إفريقيا ضد السنغال في ستاد القاهرة.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لجماهير الخضر أثناء هتافاتهم الصاخبة قبل المباراة ببضع ساعات.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل إلى النهائي بالفوز على نيجيريا 2-1، حيث سجل رياض محرز هدف الفوز من ركلة حرة قاتلة في الثواني الأخيرة.

🗣️@LesVerts fans making some noise at the stadium 🔊#SENALG #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/6SJDSvs2Xh