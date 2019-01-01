فيديو - جماهير الأهلي تساند السومة أمام النصر

السومة أصبح رمزًا لجماهير أهلي جدة

عبده الليثي تويتر

هتفت رابطة جماهير أهلي جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة فريق المقامة حاليا أمام النصر.

ويحل النصر ضيفًا على الأهلي، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينتظر السومة رقمًا تاريخيًا خلال المباريات المقبلة، حيث يفصله بين الهدف رقم 100 في الدوري السعودي.

وساندت الجماهير، المهاجم السوري السومة، قبل انطلاق المباراة الهامة في منافسات الدوري السعودي.

ويتنافس الفريقين على المركز الثاني خلال الفترة الحالية من الموسم حيث يفصله بينهما فقط 4 نقاط.