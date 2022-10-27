فيديو | "جماهيركم قليلة" .. آل الشيخ يمازح فنان سعودي بشأن الشباب

رئيس هيئة الترفيه يمازح أحد الفنانين السعوديين

مازح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الفنان بشير الغنيم، بشأن جماهيرية نادي الشباب، وذلك على هامش موسم الرياض المقام حاليًا.

ويبدو أن بشير الغنيم يشارك في إحدى فاعليات موسم الرياض المقام حاليًا في العاصمة، والذي أعلنت عنه هيئة الترفيه مؤخرًا، والذي يشهد أكثر من عمل فني مسرحي وسينمائي.

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وتداول عدد من الجماهير فيديو عبر موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه تركي آل الشيخ رفقة الفنان بشير الغنيم.

آل الشيخ قال للفنان الغنيم: "انت وخالد البلطان الشبابيين الوحيدين الذين أعرفهم"، في إشارة إلى قلة عدد جماهير الليوث في المملكة العربية السعودية.

ورد بشير الغنيم على رئيس هيئة الترفيه قائلًا: "الحين يا كثرهم"، في إشارة منه إلى أن الجماهير ازدادت بسبب تصدر الفريق لترتيب الدوري.

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ويتصدر الشباب ترتيب دوري روشن للمحترفين السعودي برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه، وذلك قبل توقف الدوري بسبب استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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