فيديو – ثنائي الأهلي ضمن أفضل خمسة أهداف في مجموعات أبطال أفريقيا

تواجد هدفي ثنائي الأهلي، علي معلول وجونيور أجاي، ضمن أفضل خمسة أهداف، في الجولة الثالثة بدور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

وواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من البطولة، ونجح في الفوز عليه بخماسية نظيفة عن طريق عمرو السولية، وجونيو أجاي وعلي معلول، هدفاً لكل منهما وهدفين لكريم وليد.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأهداف الخمسة، وطلب من الجمهور التصويت لاختيار الأفضل.

📽 Best Goals .. The Top 5 goals at Match day 3 of #TotalCAFCL pic.twitter.com/dAGB93QXmF