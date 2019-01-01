فيديو – ثنائي الأهلي ضمن أفضل خمسة أهداف في مجموعات أبطال أفريقيا

معلول وأجاي ينافسان على جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

تواجد هدفي ثنائي الأهلي، علي معلول وجونيور أجاي، ضمن أفضل خمسة أهداف، في الجولة الثالثة بدور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

وواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من البطولة، ونجح في الفوز عليه بخماسية نظيفة عن طريق عمرو السولية، وجونيو أجاي وعلي معلول، هدفاً لكل منهما وهدفين لكريم وليد.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأهداف الخمسة، وطلب من الجمهور التصويت لاختيار الأفضل.

📽 Best Goals .. The Top 5 goals at Match day 3 of #TotalCAFCL pic.twitter.com/dAGB93QXmF — CAF (@CAF_Online) February 6, 2019

وسجل معلول هدف الأهلي الثاني، بعد عدة تمريرات من لاعبي القلعة الحمراء، انتهت عند معلول الذي سددها بيساره في المرمى.

وسجل اللاعب النيجري الهدف الثالث للقلعة الحمراء، بعد عرضية من معلول من الجهة اليسرى قابلها أجاي بلمسة واحدة في الشباك.