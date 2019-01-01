فيديو| تونس يقترب من نصف النهائي بفضل ساسي والمساكني

هدفين لنسور قرطاج ضد الحصان الأسود..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم المنتخب التونسي على خصمه منتخب مدغشقر بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

سجل فرجاني ساسي أول الأهداف في الدقيقة 52 بعد تمريرة من يوسف المساكني.

وفي الدقيقة 60 عاد المساكني وسجل ثاني الأهداف لصالح منتخب بلاده، ليصبح نسور قرطاج الأقرب لبطاقة التأهل.

وفاز منتخب الجزائر على كوت ديفوار بركلات الترجيح، ليتأهل لملاقاة نيجيريا في نصف النهائي.

يذكر أن منتخب تونس سيصطدم بالسنغال في المربع الذهبي حال إتمامه لمباراة الليلة بالفوز.