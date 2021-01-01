فيديو | تقارير .. الهلال يفاوض مساعد مورينيو ومدرب موناكو السابق

هل ينجح الهلال في حسم ملف مدربه القادم خلال الأيام القادمة؟

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل مفاوضات نادي الهلال مع المدرب الجديد لقيادة الفريق، خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو الذي رحل، وتولى بعده البرازيلي روجيرو ميكالي المهمة بشكل مؤقت.

وقال الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "الهلال يبحث كخيار أول مدرسة برتغالية، هناك 2 من المدربين البرتغاليين بدأت إدارة الزعيم في الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أحدهما".

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وتابع: "يستسفر الهلال عن ليوناردو جارديم مدرب موناكو الفرنسي السابق، وأندريه فيلاش بواش، مساعد مواطنه جوزيه مورينيو في ناديي تشيلسي وإنتر ميلان سابقًا".

وواصل: " المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من ضمن خيارات الهلال، ولكن هناك اهتمام أوروبي كبير به، ورغبته هي التدريب في أوروبا، وبالتالي من الصعب تدريب الزعيم".

واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "السؤال الأهم قبل المدرب والمراكز التي يحتاجها الهلال لتدعيم صفوفه الموسم القادم، يجب صرف مستحقات اللاعبين، بعدما دخلوا في الشهر الخامس أو السادس بدون الحصول عليها، حيث قاموا بجدولة رواتبهم في الفترة الماضية من أجل شهادة الكفاءة المالية".

ويبحث نادي الهلال عن مدرب جديد لقيادة الفريق، بعدما تم اتخاذ قرارًا بإقالة لوشيسكو، بسبب تذبذب أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث فقد الزعيم صدارة الدوري، قبل أن يعيدها ميكالي بالجولة الماضية.