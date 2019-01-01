فيديو | تعرف على أول هدف بأقدام سعودية في الدوري السعودي!

💫بعد 5 مباريات... محمد السهلي لاعب الرائد يصبح أول لاعب سعودي يُحرز هدفًا في هذا الموسم من الدوري. pic.twitter.com/yAaDNF8sfs #الاتحاد_الرائد

بعد ٥ مباريات، أخيرًا يُحرز لاعب سعودي هدفًا في الدوري السعودي..

حقق فريق اتحاد جدة انتصارًا ثمينًا وصعبًا على نظيره الرائد ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

انتصار الأتي جاء بثلاثية لهدف، أحرزها بريجوفيتش من ركلة جزاء ورومارينهو، بينما الهدف الوحيد للرائد جاء عن طريق محمد السهلي الذي بهذا يكون أول لاعب سعودي يتمكن من التسجيل في الموسم الجديد من الدوري السعودي، إذ أن مباريات الجولة كلها سجل أهدافها لاعبون أجانب!.