فيديو - تعادل قاتل للنصر أمام العين في الدوري الإماراتي

تعادل مثير بين النصر والعين في الدوري الإماراتي

خطف النصر تعادلًا مثيرًا أمام العين، بهدفين لكل فريق ، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد".

العين تقدم بثنائية في بداية الأمر ليبتعد بنتيجة المباراة ولكن النصر عاد مرة أخرى وتعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

العين تقدم عن طريق التوجولي لابا كودجو في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، من ضربة جزاء سجلها بنجاح ليواصل المهاجم الإفريقي التألق بقميص العين.

وفي بداية الشوط الثاني تمكن كايو كانيدو في إحراز الهدف الثاني، في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، ليقرب الـ3 نقاط لصالح فريقه أمام النصر.

وقلص أنطونيو توزي الفارق للنصر في الدقيقة 54، ليشعل ما تبقى من وقت في المباراة، وبالفعل تمكن نفس اللاعب من التعادل للنصر في الدقيقة 96 عن طريق ركلة جزاء.

هدف تقليص الفارق.. #كارفالهو يسدد كرة زاحفة على يمين #خالد_عيسى والنتيجة 2-1 لـ #العين #العين_النصر #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/i3G87UxBT1

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 11, 2019

وارتفع رصيد العين إلى 15 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، بينما أصبح رصيد النصر 14 نقطة في المركز الخامس.