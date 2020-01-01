فيديو - تعادل قاتل للفيحاء أمام التعاون في الدوري السعودي

الدوري السعودي يواصل إثارته

انتزع الفيحاء تعادل صعب أمام التعاون، بهدفين لكل فريق، ضمن المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة مثيرة بين الطرفين انتهت بحصول كل فريق على نقطة واحدة فقط، بهدف للفيحاء صاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بدأ التعاون التهديف في الدقيقة 19 من عمر المباراة عن طريق خيلدون أجوستو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الفيحاء بقوة.

وتعادل الفيحاء في الدقيقة 30 عن طريق كارلوس فلانويفا الوافد الجديد من اتحاد جدة خلال ميركاتو الشتاء، حيث تمكن من هز شباك السكري برأسية غالطت حارس المرمى.

وعاد التعاون للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 51 عن طريق طلال العبسي، برأسية أكثر من رائعة بعد تلقيه الكرة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع صافرة نهاية المباراة، تمكن الفيحاء من التعادل في الدقيقة 90 عن طريق عثمان يحيى ليخطف نقطة ثمينة من التعاون المنافس القوي.

وبذلك أصبح رصيد التعاون 26 نقطة في المركز الرابع، بينما رصيد الفيحاء 18 نقطة في المركز العاشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.