فيديو | بيريرا يعترض ويوبخ جارديم بعد تبديله في ديربي النصر

حالة من الغضب أظهرها ماتيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي، في ديربي الجولة الثامنة أمام النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال يستضيف النصر، على ملعب الملك فهد الدولي اليوم الخميس، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري السعودي.

المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قرر تبديل بيريرا في الدقيقة 73 والاعتماد على أندري كاريلو بدلًا منه خلال تأخر الفريق بهدف دون رد أحرزه فينسنت أبو بكر.

وهو ما اعترض عليه لاعب الوسط البرازيلي بشكل واضح، حيث أبدى غضبه تجاه جارديم بعد خروجه من الملعب.

ولم يؤثر قرار جارديم بنتيجة إيجابية على فريقه، حيث سجل النصر الثاني عن طريق أندرسون تاليسكا لينتهي اللقاء 2/0 لصالح الضيوف.

وبهذه النتيجة يأتي الهلال في المركز الرابع بجدول الدوري بـ21 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الخامس بـ20 نقطة.