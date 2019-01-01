فيديو - بيرسبوليس الإيراني يكرم تشافي

نشافي أعلن اعتزاله لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام نادي بيرسبوليس الإيراني بتكريم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد السد القطري قبيل مباراتهم معًا في دوري أبطال آسيا التي أقيمت اليوم.

ونجح بيرسبوليس في الفوز بالمباراة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتم تكريم تشافي هيرنانديز من قبل النادي الإيراني بإهداءه باقة من الورد وأيضًا قميص يحمل رقمه بعد إعلان اعتزاله اللعب نهائيًا.

ويختتم تشافي مسيرة طويلة من التألق في ملاعب كرة القدم أبرزها كانت بقميص برشلونة الإسباني قبل الرحيل والانضمام للسد القطري.

النادي الإيراني #بيرسبوليس يكرم الأسطورة #تشافي نجم نادي #السد في مباراته الاخيرة كلاعب.

ضمن مباراة الفريقين في دوري ابطال اسيا. #السد_بيرسبوليس

pic.twitter.com/NfpaLyNYLj — خالد جاسم (@khalidjassem74) May 20, 2019

وصعد السد متصدرًا لمجموعته لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الوصول إلى نقطة رقم 10 وتبقى بطاقة واحدة فقط تحسم بعد مباراة الأهلي وباختاكور.