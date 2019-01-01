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دوري أبطال آسيا

فيديو - بيرسبوليس الإيراني يكرم تشافي

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تشافي
نشافي أعلن اعتزاله لكرة القدم

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

قام نادي بيرسبوليس الإيراني بتكريم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد السد القطري قبيل مباراتهم معًا في دوري أبطال آسيا التي أقيمت اليوم.

ونجح بيرسبوليس في الفوز بالمباراة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا.

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وتم تكريم تشافي هيرنانديز من قبل النادي الإيراني بإهداءه باقة من الورد وأيضًا قميص يحمل رقمه بعد إعلان اعتزاله اللعب نهائيًا.

تشافي

تشافي

تشافي

ويختتم تشافي مسيرة طويلة من التألق في ملاعب كرة القدم أبرزها كانت بقميص برشلونة الإسباني قبل الرحيل والانضمام للسد القطري.

وصعد السد متصدرًا لمجموعته لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا بعد الوصول إلى نقطة رقم 10 وتبقى بطاقة واحدة فقط تحسم بعد مباراة الأهلي وباختاكور.

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