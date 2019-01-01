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فيديو - بنين تسجل أسرع أهداف كأس أمم أفريقيا 2019

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السناجب يفاجئوا النجوم السوداء

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

افتتح منتخب بنين مشواره في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بتحقيق رقم قياسي في النسخة الحالية، خلال مواجهة غانا.

السناجب يقعون في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الكاميرون وغينيا بيساو، بجانب غانا.

منتخب بنين - تسجيل حضور فقط وفوز وحيد يكفي لتحقيق إنجاز

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وفي الدقيقة 1+43 ثانية أحرز مايكل بوتي أسرع أهداف كان 2019 مستغلًا خطأ دفاعي فادح من لاعبي النجوم السوداء، الذين تقدموا بشكل كلي، ليستلم تمريرة بينية من سيبايو سوكو ثم يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويراوغ الحارس وثنائي الدفاع ثم يضع الكرة في المرمى.

يذكر أن بنين تلعب للمرة الرابعة في تاريخها بالبطولة القارية بعد غياب استمر تسع سنوات.

ويتصدر مجموعة السناجب حاليًا بشكل مؤقت المنتخب الكاميروني بعدما حقق الفوز أمام غينيا بيساو بثنائية نظيفة.

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