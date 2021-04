فيديو | بمقصية رائعة .. كوكا يواصل التألق مع أولمبياكوس اليوناني

أحرز أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، هدف رائع لفريقه في مرمى باس جيانينا في بطولة كأس اليونان، في ذهاب دور نصف النهائي.

كوكا يقدم مستوى أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة رفقة الفريق اليوناني، وتميز بالموسم الحالي بزيادة الغلة التهديفية له، حيث أحرز 12 هدفًا حتى الآن في جميع المسابقات خلال 29 لقاء.

مهاجم منتخب مصر الذي غاب عن آخر معسكر للفراعنة، سجل هدف التعادل لأولمبياكوس في الدقيقة 73 ليخطف هدفًا ثمينًا خارج الأرض قبل لقاء الإياب في نصف نهائي الكأس.

تلقى كوكا عرضية رائعة من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الخصم، ليقابلها بضربة خلفية مزدوجة يعجز عن تصديها حارس مرمى أصحاب الأرض ليعلن عن التعادل.

وكان رودريجو إيراموسبي أحرز هدف باس جيانينا من ضربة جزاء في الدقيقة 45، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا على الضيوف.

