فيديو | بكرة التنس .. وزير الرياضة السعودي يُظهر مهاراته

وزير الرياضة السعودي يمتلك مهارات رائعة في كرة القدم

أظهر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، المهارات العالية في كرة القدم التي يمتلكها، وذلك على هامش تواجده في قطر لمتابعة مشوار الأخضر في كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب السعودي الفوز في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم، على حساب نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر الإعلامي الرياضي بدر الحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي" فيديو يظهر فيه الأمير عبد العزيز الفيصل وهو يلعب كرة القدم بواسطة كرة تنس.

وزير الرياضة السعودي أظهر قدرته على التحكم بشكل رائع بكرة التنس، حيث استطاع أن يُظهر مهارات رائع في كرة القدم، نالت إعجاب الجميع.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره البولندي مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.