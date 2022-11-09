فيديو | بعد إصابته.. سلمان الفرج يكشف موقفه من كأس العالم 2022

الفرج يكشف عن آخر تطورات إصابته

سيطر القلق على الجماهير السعودية، بعد الإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج لاعب وسط وقائد الأخضر، خلال مباراة أيسلندا الودية، وذلك بسبب قرب انطلاق كأس العالم قطر 2022.

وحامت الشكوك حول خطورة إصابة سلمان الفرج، حيث أكدت بعض التقارير على أنها خطيرة، وسيغيب عن كأس العالم قطر 2022، والبعض الآخر يؤكد على أن الإصابة بسيطة.

ونشر أحد لاعبي المنتخب السعودي عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو يظهر فيه سلمان الفرج، ويسأله خلاله عن الإصابة التي تعرض لها وآخر تطوراتها.

ورد الفرج على سؤال زميله بشأن تطورات الإصابة قائلًا: "أنا بخير الحمد لله سأعود خلال يومين، ويدي بخير الآن".

ومن المقرر أن يغيب سلمان الفرج عن مباراة المنتخب السعودي مساء الخميس، والمقرر لها أمام بنما، في آخر المباريات الإعدادية في معسكر أبو ظبي بالإمارات، استعدادًا لكأس العالم.