فيديو | بعد الصدارة .. جماهير الاتحاد: هاتوا الهلال

احتفلت جماهير نادي الاتحاد بتصدر فريقها لترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الانتصار على أبها، بتوجيه رسالة قوية إلى الهلال وجماهيره.

الاتحاد حقق الفوز على نظيره الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ورصدت صحيفة "الرياضية" السعودية احتفالات جماهير الاتحاد، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر هذه الاحتفالات.

جماهير الاتحاد قامت بالهتاف "هاتوا الهلالي"، في إشارة لجاهزية فريقها لتحقيق الفوز على الهلال في المواجهة التي ستجمع بينهما بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

وكان مقررًا أن تقام مباراة الهلال والاتحاد الجولة الماضية، ولكن تم تأجيل تلك المواجهة إلى ما بعد انتهاء مشوار المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 17 ديسمبر المقبل.

🎥 جماهير الاتحاد بعد الفوز على الطائي: «هاتوا الهلالي» pic.twitter.com/ZC6O7Ecx4H — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 27, 2021

اتحاد الكرة السعودي كان يرغب في إقامة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد خلال فترة التوقف، ولكن مسؤولي العميد اعترضوا بشدة، بسبب تواجد أكثر من عنصر بالتشكيل الأساسي مع المنتخب في كأس العرب.

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وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، تأجيل حسم موعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، إلى ما بعد انتهاء مشوار المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

ووصلت بعثة المنتخب السعودية إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة المغرب والأردن وفلسطين.