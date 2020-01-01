فيديو | بريجوفيتش يكشف كواليس لقطة ركلة الجزاء .. ويوجه رسالة لجماهير الاتحاد

بريجوفيتش يتحدث عن موسمه مع الاتحاد

تحدث ألكسندر بريجوفيتش لاعب الاتحاد عن أداءه مع الفريق خلال مباريات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بريجوفيتش عاد إلى الاتحاد بعد تسوية الأزمات بين الثنائي، ليقود هجوم العميد مرة أخرى مع بداية الموسم الجاري ولكن لم يحقق الطفرة الكبيرة.

وقال الصربي عبر برنامج "الدوري مع وليد": "هذا الموسم بشكل شخصي متعطش لتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات، ورسالتي للجماهير واضحة أنني سأبذل أقصى جهد لدي من أجل إسعاد الجميع من الجماهير والإدارة والجهاز الفني".

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كانت من اللقطات المميزة في الموسم الحالي، هي وقت ضربة جزاء الاتحاد أمام التعاون عندما تقدم أحمد حجازي ليقنع بريجوفيتش بترك ركلة الجزاء لصالح رومارينيو.

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وقال بريجوفيتش: "وقت قيام الحكم بالتأكد من قراره والتأكد من تقنية الفيديو، قمت بالحديث مع رومارينيو ووافق على ترك ركلة الجزاء لي".

وتابع: "المدرب رفض ذلك وأراد أن يقوم رومارينيو بتسديد ركلة الجزاء، وأنني ليس هناك أي أزمات مع أي صديق داخل الفريق خاصًة رومارينيو الذي يعد أحد المقربين لي بالنادي".

واختتم بريجوفيتش حديثه: "أنا لم أضع ركلات جزاء كثيرًا في مسيرتي، وأعرف أنني استطيع تسجيلها في مرمى أي حارس مرمى في العالم، وأنا واثق للغاية في قدراتي ولم أمانع في تركها لرومارينيو لتسديدها".

ويسعى الاتحاد للاستفاقة من كبوته خلال الموسمين الماضيين حيث كان يعاني بشدة وقريبًا من الهبوط.