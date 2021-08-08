فيديو | بتواجد ماريجا وجوميس معًا .. الهلال يهزم الفيصلي وديًا

البروفة الأخيرة للزعيم قبل انطلاق الدوري السعودي

اختتم الهلال استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالفوز وديًا على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الهلال سيقص شريط الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة الطائي يوم السبت القادم على استاد الملك فهد الدولي، وقد لعب المدرب ليوناردو جارديم مباراة الفيصلي بتواجد موسى ماريجا وبافيتمبي جوميس معًا في الهجوم وبجانبهما لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو.

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وتواجد في الوسط الثنائي عبد الله عطيف وجوستافو كويلار، فيما لعب الرباعي محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو وناصر الدوسري في الدفاع أمام حارس المرمى عبد الله المعيوف.

وقد سجل ثلاثية الهلال في مرمى الفيصلي كلًا من جوميس وكاريلو والبديل صالح الشهري، وأشرك المدرب جارديم العديد من اللاعبين خلال الشوط الثاني من اللقاء.

يُشار إلى أن الوافد الجديد ماثيوس بيريرا لم يلعب المباراة، نظرًا لوصوله حديثًا للرياض بعد انضمامه للفريق قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني.