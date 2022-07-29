فيديو | بتواجد أوسبينا .. النصر يتعادل وديًا مع لاس بالاماس

خاض النصر السعودي أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا وكانت ودية أمام لاس بالاماس في إسبانيا حيث يُقيم الفريق معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد.
وقد انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 وشهد تواجد حارس المرمى الجديد دافيد أوسبينا من البداية، فيما فضل المدرب الفرنسي خوض الشوط الثاني بتشكيل مختلف قاده في حراسة المرمى نواف العقيدي المتوج بكأس آسيا تحت 23 عامًا مؤخرًا في أوزباكستان.
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الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين مع أفضلية نسبية لصالح لاس بالاماس، وقد أخرج جارسيا اللاعبين الـ11 الذين خاضوا الشوط وأبرزهم بيتي مارتينيز وأوسبينا وأشرك 11 آخرين يتقدمهم المهاجم فينسنت أبو بكر.
الفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني تقدم أولًا في النتيجة بهدف محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ58، لكن حمد المنصور تعادل للعالمي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ75.
📹 | هدف #العالمي الأول | حمد آل منصور | مباراة #النصر_لاس_بالماس الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/xuvedivzuw— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2022
لاس بالاماس عاد وتقدم مجددًا لكن أبو بكر خطف التعادل للنصر عند الدقيقة الـ90 بعد لعبة جماعية جميلة من زملائه علي الحسن وأيمن يحيى الذي قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارًا مع الأهلي.
📹 | هدف #العالمي الثاني | فنيسنت ابو بكر | مباراة #النصر_لاس_بالماس الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/jJBucJMPep— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2022
يُشار إلى أن جيسلان كونان ظهير أيسر النصر الجديد لم يخض اللقاء الودي لتعرضه لإصابة بسيطة في التدريبات، فيما يستمر غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا لأسباب شخصية تمنعه من التواجد في المعسكر.
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