فيديو - بتروجيت يطيح بإنبي من ربع نهائي كأس مصر
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Egypt
عبده الليثي فيسبوك تويتر
تأهل نادي بتروجيت إلى دور نصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه على إنبي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "المقاولون العرب".
ونجح بتروجيت في الإطاحة بإنبي من دور ربع النهائي، بعد مباراة شهدت إثارة في دقائقها الأخيرة حيث عاد بتروجيت في أخر الدقائق وذهب اللقاء إلى وقت إضافي.
وتقدم إنبي عن طريق عمر بسام في الدقيقة 49 من عمر اللقاء برأسية من داخل منطقة الجزاء.
وتمكن حيميد ماو لاعب بتروجيت في قلب النتيجة لفريقه في أخر دقائق اللقاء، بعد إحرازه هدف التعادل في الدقيقة 89 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الأول الإضافي عاد نفس اللاعب بإحراز هدف الفوز والصعود لنصف النهائي من ضربة جزاء.