فيديو | بالورود والدموع .. الجماهير تودع نجمها الراحل بالدوري التركي

قررت جماهير نادي قونيا سبور التركي، تكريم اللاعب الراحل أحمد جاليك، بعد وفاته في حادث سير الأسبوع الماضي.

توفي المدافع التركي الدولي السابق عن عمر ناهز 27 عامًا يوم الثلاثاء الماضي، في أنباء صادمة للكرة العالمية.

وكان جاليك قد توفي في حادث مروع على طريق سريع في مدينة أنقرة، وأظهرت بعض الصور تحطم السيارة التي كان تقله وانقلابها على جانب الطريق.

ومن جانبها قامت جماهير قونيا بتكريم اللاعب وإلقاء الورود على أرض الملعب، خلال مواجهة الفريق، اليوم، الثلاثاء ضد أضنة ديمرسبور بالدوري التركي.

وظهر اللاعبين من الفريقين خاصة زملاء المدافع الراحل، في حالة تأثر وبكاء خلال لحظات تكريم جاليك.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن اللاعب التركي توفي في يوم إجازة من تدريب فريقه، حيث كان متجهًا إلى أنقرة من أجل ترتيب حفل زفافه الذي كان من المقرر إقامته في شهر فبراير المقبل.

يذكر أن اللاعب الراحل شارك في عدة مباريات للمنتخب التركي، كان أبرزها في بطولة يورو 2016، وكان الظهور الأخير له أمام مولدوفا في مواجهة ودية أقيمت عام 2017.

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