فيديو | بالمياة والثلوج - لاعبو الشارقة يحتفلون بعبد العزيز العنبري
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
اقتحم لاعبو الشارقة قاعة المؤتمر الصحفي، التي تواجد بها عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني للفريق، عقب مواجهة الوحدة.
الشارقة توج بطلًا لدوري الخليج العربي الإماراتي بعد تغلبه على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ25 وقبل الأخيرة.
دوري الخليج العربي - الشارقة بطلًا.. كيف انتصر "العنبري" لتجربة المدرب الوطني؟
ودخل اللاعبون قاعة المؤتمر الصحفي، حاملين زجاجات مياة ودلو مملوءًا بالثلوج، قاموا بإلقائها على العنبري فور اقتحام الغرفة.
وقام اللاعبون بحمل مدربهم على الأكتاف، للاحتفال به كأول مدرب وطني يتوج مع فريقه بطلًا للدوري الإماراتي.
احتفال حماسي ورائع وطريف للاعبي #الشارقة مع مدربهم #عبدالعزيز_العنبري#الشارقة_الوحدة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/iTEKKtPIHK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 15, 2019
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل بها الشارقة على الدوري بعد غياب استمر منذ موسم 1995-1996.
وحصلت كتيبة العنبري على اللقب بعدما رفعت رصيدها إلى 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة، وحتى لو تعثر الشارقة في الجولة الأخيرة، فسيتفوق على الأهلي بالمواجهات المباشرة.
نجاح ملحوظ لـ أندية الدمج هذا الموسم 🙌— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019
◀️ الشارقة + الشعب = الشارقة
أبطال الدوري 🏆
◀️ الأهلي+ الشباب+ دبي = شباب الأهلي
أبطال كأس رئيس الدولة 🏆
أبطال كأس الخليج العربي 🏆 pic.twitter.com/O13v619tmv