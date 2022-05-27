فيديو | بالدليل .. وليد الفراج يكشف سبب عدم تغليظ عقوبة الاتحاد

تعرف على سبب عقوبة الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن سبب عدم اتخاذ لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، لقرار بتغليظ العقوبة على نادي الاتحاد، بعد أحداث مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

ماذا حدث في مباراة الكلاسيكو وما عقوبة الاتحاد؟

شهدت مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال أحداثًا ساخنة، بعدما سجل سالم الدوسري جناح الهلال هدفًا، حيث توجه إلى جمهور العميد واحتفل أمامهم.

جمهور الاتحاد قاموا بإلقاء 6 زجاجات ماء داخل أرضية الملعب، اعتراضًا على استفزاز الدوسري لهم، الأمر الذي دفع لجنة الانضباط لاتخاذ قرار بتغريم العميد.

وتم تغريم نادي الاتحاد مبلغ 45 ألف ريال، بسبب قيام الجماهير بإلقاء 6 زجاجات مياه، بالإضافة إلى تغريم فهد المفرج المشرف العام على فريق الهلال 30 ألف ريال لنزوله أرضية الملعب بعد نهاية المباراة.

لماذا لم يتم تغليظ عقوبة الاتحاد؟

الجماهير الهلالية طالبت بنقل مباراة الاتحاد أمام الباطن بالجولة الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين، إلى ملعب حفر الباطن بدلًا من الجوهرة المشعة، كتغليظ للعقوبة، بعد أن كانت آخر عقوبة للعميد بمنع الجماهير من حضور مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

الفراج قال خلال تصريحات عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "كان هناك نقاش كبير على موضوع عقوبة الاتحاد من لجنة الانضباط، فسألنا قانونيين ومحاميين، لماذا هذا القرار تم اتخاذه؟".

وتابع: "قالوا لي توضيح مهم جدًا، أن القرار الذي صدر من لجنة الانضباط بخصوص نادي الاتحاد، دائمًا لدينا انطباع بأن آخر مباراة للاتحاد منع فيها من الحضور الجماهيري، العقوبة التي تليها هي نقل المباراة لملعب محايد أن نقلها لملعب النصر".

الإعلامي الرياضي أضاف: "عقوبة الاتحاد بمنع جماهيره في مباراة النصر، كان قرارًا معلقًا من مباراة سابقة، وبالتالي آخر عقوبة تعرض لها الاتحاد كانت عقوبة مالية وليست عقوبة منع جمهور".

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: "العلب التي رميت في مباراة الاتحاد أمام الهلال، من وجهة نظر اللجنة أنها خطأ ولكنه لم يكن بالخطأ الجسيم الذي يستدعي لاتخاذ قرار قوي ضد فريق الاتحاد، لأن العلب لم تصب أحد".

#وليد_الفراج: سألنا عن قرار لجنة الانضباط، والرد: القرار كان مبني على خطأ غير جسيم ولا يستدعي إصدار العقوبة الأعلى، وقرار منع الجمهور السابق كان من عقوبة معلقة#الاتحاد_الهلال



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⁧#شاهد pic.twitter.com/CAMxZntAKC — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 26, 2022

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