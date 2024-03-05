فيديو | إشارة جديدة مثيرة .. رونالدو يرد على جمهور العين بعد خسارة النصر في آسيا

نجم النصر لم يتخلص بعد من جدل الإشارة الأخيرة

لم يكد كريستيانو رونالدو يُغلق ملف إشارته الخارجة الأخيرة في دوري روشن السعودي إلا وأثار الجدل بواحدة جديدة عقب نهاية مباراة فريقه النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا.

العين استطاع حسم موقعة الذهاب من ربع نهائي دوري الأبطال أمام ضيفه النصر في ملعبه هزاع بن زايد بهدف سفيان رحيمي، وقد شهدت المباراة أحداثًا جدلية مثيرة وساخنة خاصة تلك المتعلقة بقرارات الحكم وعلى رأسها طرد المدافع إيمريك لابورت.

نبرة التحدي من نجوم وإعلاميي وجمهور النصر كانت قوية جدًا بعد المباراة، لكن يبدو أن النجم البرتغالي كان أول من رفع راية التحدي وقبل خروجه من الملعب متوجهًا لغرفة الملابس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث انتشر مقطع فيديو لرونالدو وهو يُشير لجمهور العين إشارة تعني "سنراكم في الرياض"، وذلك خلال خروجه من الملعب، والملفت أن وجهه كان يحمل ابتسامة باردة لا تعكس أبدًا أحداث اللقاء، وقد وصفها البعض بابتسامة الثقة!

يُشار إلى أن رونالدو أوقف لمباراة واحدة في الدوري السعودي بعد إشارته الخارجة لجمهور الشباب خلال مواجهة الفريقين في الجولة قبل الماضية من البطولة.