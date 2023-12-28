فيديو | أين قميصك؟ سخرية من نجم ريال مدريد بسبب "المشي على الحائط"

لقطة غريبة لمدافع الفريق الإسباني

نشره للإبهار فتعرض لسخرية عنيفة .. مقطع فيديو على موقع "إنستجرام" تسبب في إحراج شديد للنجم الإسباني لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد.

فاسكيز نشر هذا المقطع عبر حسابه الرسمي وهو يقوم بعمل بعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية، ولكن بطريقة مبتكرة أثارت اهتمام متابعيه وبالتحديد زملائه في ريال.

اللاعب قام بعمل هذه التمارين مع تغيير وضعية الكاميرا ليبدو وكأنه يمشي على الحائط، وهي اللقطة التي أثارت سخرية هائلة في التعليقات من نجوم ريال مدريد والحارس الإسباني دافيد دي خيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فينيسيوس جونيور قال له تعليقًا على هذا الفيديو :"أنا لا أفهم شيئًا".

وقال دي خيا تعليقًا على ظهوره بلا قميص:"هل لا يوفر لك عقد أديداس أي قمصان؟".

يذكر أن فاسكيز الذي يبلغ من العمر 32 سنة شارك في 19 مباراة مع ريال هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفًا وصنع 3 أهداف.