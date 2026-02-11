فيديو: أسطورة إنجلترا ديفيد سيمان يتحدث عن رفضه عرض مانشستر يونايتد، وآمال أرسنال في الفوز باللقب، والمزيد في أحدث حلقة من بودكاست Beast Mode On.

في أحدث حلقة من بودكاست Beast Mode On، ينضم حارس مرمى أرسنال وإنجلترا السابق ديفيد سيمان إلى أديبايو أكينفينوا للتحدث عن مسيرته المهنية ورحلته من طرده من ليدز يونايتد إلى ظهوره في كأس العالم. كما يقدم الفائز مرتين بدوري الدرجة الممتازة تقييمه للفريق الحالي للغانرز، وآراءه الصريحة حول جوردان بيكفورد، وهدف رونالدينيو الشهير، وغير ذلك الكثير.

ترجمة آلية بواسطة GOAL-e