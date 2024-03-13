فيديو | أحمد حسام ميدو يتوجه بطلب خاص لتركي آل الشيخ بشأن علي البليهي

مدافع الهلال أثار جدلًا واسعًا خلال مباراة أمس

توجه أحمد حسام ميدو بطلب خاص إلى وزير الترفيه السعودي، المستشار تركي آل الشيخ، بشأن مدافع الهلال علي البليهي، وذلك خلال حلقة مساء أمس من برنامج "دورينا غير".

النجم السعودي أثار جدلًا واسعًا مساء أمس حين دخل في عراك مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد تسبب في طرد الأخير من مباراة فريقه أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال كرر فوزه إيابًا بهدفين نظيفين وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي، ليتأهل إلى مواجهة العين الإماراتي في نصف النهائي.

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ميدو طلب من آل الشيخ إقامة مباراة ملاكمة بينه وبين البليهي يستم لجولة واحدة فقط من دقيقتين، وهو ما فجر الضحك في الاستوديو من المقدم خالد الشنيف والضيف الآخر محمد الدعيع.

إذ قال "أبو ناصر يُقيم أقوى مباريات الملاكمة في العالم حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض، أطلب منه إقامة مباراة ملاكمة بيني وبين البليهي من جولة واحدة لمدة دقيقتين فقط، مباراة استعراضية لأسدد له ضربة واحدة".