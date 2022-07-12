فيديو | أجواء خيالية .. كيف قضى لاعبو المغرب ليلة التأهل لربع نهائي المونديال؟

لأول مرة يشهد تاريخ العرب إنجاز وصول أي من المنتخبات لدور ربع النهائي في كأس العالم بفضل جهود المنتخب المغربي

ليلة أشبه بالخيال عاشها المنتخب المغربي أمس الثلاثاء، بعد تحقيق إنجاز عربي لأول مرة في التاريخ بالتأهل لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

بطولة رائعة يقدمها أسود الأطلس، فبعد تصدر مجموعتهم في دور المجموعات برصيد سبع نقاط، متفوقين على منتخبات بحجم كرواتيا وبلجيكا، أطاحوا بالمنتخب الإسباني من دور الـ16 بإسقاطه في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

وقضى لاعبو المغرب بالأمس، ليلة أكثر من رائعة في فندق الإقامة مع الجماهير، بدأت باستقبال تاريخي خارج الفندق، تفاعل معه اللاعبون بالوقوف والغناء مع الجماهير الواقفة خلف الحاجز الأمني.

واستمرت الاحتفالات داخل الفندق مع الجماهير الموجودة به، وسط أجواء يعيشها هذا الجيل لأول مرة بقيادة مدربه وليد الركراكي، الذي تولى المسؤولية قبل المونديال بثلاثة أشهر فقط.

يذكر أن المغرب ضربت موعدًا مع البرتغال في ربع النهائي، على أن تقام المباراة في العاشر من ديسمبر الجاري.