فيديو | "أين أنت يا ميسي؟" .. جمهور ريال مدريد يستفز برشلونة قبل الكلاسيكو

قررت جماهير نادي ريال مدريد استغلال غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة لأول مرة في مباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" للسخرية من اللاعب و"البلوجرانا".

ويحل برشلونة مساء الأحد ضيفًا على ريال مدريد في قمة الجولة 29 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وهي الرحلة الأولى للفريق الكتالوني إلى ملعب النادي الملكي في غياب ميسي.

وخرج ميسي من برشلونة في الصيف الماضي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده، ليتجه إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقررت ريال مدريد التي تواجدت حول ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل المباراة استفزاز نظيرتها في برشلونة، والسؤال عن ليونيل ميسي.

وانتشرت مقاطع فيديو لجماهير ريال مدريد عبر وسائل التواصل وهي تهتف: "ليونيل ميسي أين أنت؟"، في إشارة إلى رحيل الأرجنتيني عن برشلونة.

"Lionel Messi, onde está?" 👀



A torcida do Real Madrid chegou provocando antes do clássico com o Barcelona.... pic.twitter.com/RvgoVyJnfu — GOAL Brasil (@GoalBR) March 20, 2022

وسبق وأن لعب ميسي 47 مباراة ضد ريال مدريد في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 26 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وخلال تلك المباريات، خرج برشلونة فائزًا في 20 مناسبة، مقابل التعادل في 11 مناسبة، وخسارة 16 مباراة.

يذكر أن ميسي لعب 26 مباراة مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي في جميع المسابقات، وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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